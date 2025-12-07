Ascolti TV 7 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 7 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 7 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 7 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, mentre Canale 5 ha risposto con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Italia 1 ha offerto Zelig On, Rete 4 e NOVE hanno invece proposto talk e approfondimento con Fuori Dal Coro e Che Tempo Che Fa. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
