Ascolti tv 6 dicembre 2025 tui sì que vales chiude al 28,3 percento e ballando con le stelle semifinale al 25,6 percento

gli ascolti televisivi del 6 dicembre 2025: dati e risultati principali. La serata televisiva del 6 dicembre 2025 si è distinta per i risultati di ascolto di due programmi di punta. Tu Sì Que Vales si è confermato leader incontrastato, conquistando una quota di ascolto del 28,3% di share. La seconda posizione è stata occupata da Ballando con le Stelle, che ha raggiunto il 25,6% di share nella prima semifinale, mostrando un andamento stabile e competitivo. Strumenti come i dati AudiTEl evidenziano come la serata televisiva sia stata caratterizzata da una forte affluenza di pubblico, soprattutto sui principali canali generalisti.

