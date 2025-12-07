Inter News 24 Arzignano Inter U23 finisce con il risultato di 1-1: Mattioli risponde a Spinaccé. La squadra di Vecchi resta ancora senza vittorie. Continua il momento di difficoltà per l’ Inter U23, che non va oltre l’1-1 sul campo dell’Arzignano. Per i giovani nerazzurri si tratta della terza gara consecutiva senza ottenere i tre punti, un pareggio che lascia l’amaro in bocca considerando che la squadra aveva conquistato il vantaggio iniziale e ha giocato la quasi totalità del secondo tempo in superiorità numerica. Con questo punto, i ragazzi allenati da Stefano Vecchi salgono a quota 27, agganciando l’Alcione al quinto posto in classifica, in attesa dell’impegno di quest’ultima contro il Lecco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arzignano Inter U23, finisce 1-1: Mattioli risponde a Spinaccé