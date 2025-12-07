Artrite reumatoide e polmone le prime linee guida firmate dal team di Marco Sebastiani

La gestione dei pazienti con artrite reumatoide e malattia polmonare interstiziale compie un passo storico: per la prima volta in Italia sono state pubblicate linee guida ufficiali che indicano come trattare questa complessa e spesso sottovalutata condizione. Il documento, elaborato dalla Società. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

Artrite reumatoide: attenzione ai cibi che aumentano l'infiammazione

Artrite reumatoide, lupus e non solo: quanto pesano sulla donna le malattie reumatologiche

Artrite reumatoide: la malattia inizia anni prima dei primi sintomi

Per la prima volta in Italia sono state pubblicate linee guida ufficiali per trattare una delle complicanze più delicate dell’ #artrite reumatoide: la malattia polmonare #interstiziale. Una condizione che può coinvolgere fino al 15% dei pazienti e che, se non riconos - facebook.com Vai su Facebook

Artrite reumatoide e polmone, il team di Marco Sebastiani firma le prime linee guida italiane - La gestione dei pazienti con artrite reumatoide e malattia polmonare interstiziale compie un passo storico: per la prima volta in Italia sono state ... Riporta piacenzasera.it

Artrite reumatoide: la malattia inizia anni prima dei primi sintomi - Quando arrivano i primi dolori alle mani, la rigidità mattutina che non passa, il gonfiore alle articolazioni, l'artrite reumatoide ha già vinto la sua guerra silente. gazzetta.it scrive

Artrite: ecco quali tipi di sport può fare chi ne soffre - Risponde Carlo Selmi, responsabile Reumatologia e Immunologia clinica, IRCCS Istituto ... Riporta corriere.it