Artigiano in Fiera inaugurata l' area della Regione Marche
Roma, 7 dic. (Adnkronos) - È stata ufficialmente inaugurata oggi l'area dedicata alle Regione Marche all'interno del padiglione 3 di Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, in programma fino al 14 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 a Fieramilano Rho. In totale a testimoniare il saper fare marchigiano sono 41 imprese del territorio, compresi 10 nuovi ingressi e 29 espositori della collettiva organizzata da Regione Marche, presenti con il sostegno dell'assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche. A livello provinciale 16 arrivano da Fermo, 10 da Macerata, 7 da Ancona, 4 da Ascoli Piceno e 4 da Pesaro Urbino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Pmi, al via la nuova campagna di Artigiano in Fiera firmata Ied
Artigiano in Fiera 2025, al via la nuova campagna di comunicazione firmata IED
Il bergamasco Tommaso Grimani firma l’immagine di “Artigiano in Fiera”
Le Autentiche e Vere Olive Ascolane Artigianali Fatte a Mano arrivano a Milano? Vieni a trovarci ad Artigiano in Fiera, Area Marche Padiglione 3 Stand M59/L60 , e lasciati conquistare da un cono bollente di Caponi - Olive Ascolane , fritte al momento solo - facebook.com Vai su Facebook
#Saudi National Pavilion Unveils Program for Artigiano in Fiera 2025 Vai su X
Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche - È stata ufficialmente inaugurata oggi l’area dedicata alle Regione Marche all’interno del padiglione 3 di Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e ... Segnala adnkronos.com
Tutto quello che volete sapere sull’Artigiano in Fiera. Nove giorni per scoprire il meglio dei mestieri dal mondo - 800 espositori da 90 Paesi, eventi, degustazioni, aree dedicate alle famiglie e servizi per i visitatori ... Secondo varesenews.it
Al via la 30ª edizione di Artigiano in Fiera - 800 espositori da 90 paesi partecipano alla più grande manifestazione al mondo dedicata alle arti e ai mestieri (mi- Scrive mi-lorenteggio.com