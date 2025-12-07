Arrestato per corruzione Palumbo primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma
(Adnkronos) – È stato arrestato dalla polizia Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Insieme al medico è stato arrestato anche Maurizio Terra, imprenditore del settore delle cliniche private specializzate in dialisi. L’arresto risale a giovedì scorso, 4 dicembre, quando gli agenti della squadra mobile hanno fermato i due uomini . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
