Arrestato in Spagna l' anarco-insurrezionalista Pombo da Silva | la condanna e l' operazione ' Scripta Manent' della Digos di Torino
L'arresto è avvenuto nella mattina di domenica, 7 dicembre, in Spagna, eseguito dalla Comisarìa General de Informaciòn della Policìa Nacional su mandato emesso dalla Procura della Corte d'Appello di Torino. Una misura eseguita in coordinamento con la direzione centrale della polizia di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
