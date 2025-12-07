Arrestato in Spagna l' anarco-insurrezionalista Pombo da Silva | la condanna e l' operazione ' Scripta Manent' della Digos di Torino

L'arresto è avvenuto nella mattina di domenica, 7 dicembre, in Spagna, eseguito dalla Comisarìa General de Informaciòn della Policìa Nacional su mandato emesso dalla Procura della Corte d'Appello di Torino. Una misura eseguita in coordinamento con la direzione centrale della polizia di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

arrestato spagna anarco insurrezionalistaArrestato in Spagna anarco-insurrezionalista condannato a Torino - Si tratta di Gabriel Pombo Da Silva, legato alla Federazione anarchica di Alfredo Cospito, a sua volta condannato al 41bis ... Riporta rainews.it

arrestato spagna anarco insurrezionalistaArrestato in Spagna Gabriel Pombo, il «re degli anarchici» legato a Cospito: a incastrarlo l’inchiesta della Digos di Torino - Il teorico dell’insurrezionalismo finisce in manette con un mandato europeo per apologia e istigazione al terrorismo ... Si legge su giornalelavoce.it

arrestato spagna anarco insurrezionalistaArrestato in Spagna Gabriel Pombo, il «re degli anarchici»: condannato dopo un’indagine della Digos di Torino - L’uomo, 58 anni, dovrà scontare due anni di reclusione per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo ... Come scrive msn.com

