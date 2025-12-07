Il caso che ha coinvolto un noto dirigente sanitario ha scosso l’ambiente ospedaliero, portando alla luce una vicenda che gli investigatori seguivano da tempo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un incontro tra medico e imprenditore avrebbe segnato il momento decisivo dell’operazione, con gli agenti pronti a intervenire appena verificato il passaggio del denaro. La ricostruzione degli inquirenti delinea un quadro ritenuto molto grave, che ha immediatamente attirato l’attenzione degli organi giudiziari per la delicatezza del ruolo ricoperto dal dirigente coinvolto. Gli investigatori hanno spiegato che l’intervento è scattato in circostanze considerate inequivocabili, avvalorate da riscontri raccolti nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Arrestato in flagranza primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma: intasca tangente da un imprenditore