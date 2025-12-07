Arrestato in flagranza primario del Sant’Eugenio di Roma | Ha intascato tangente da un imprenditore
Li hanno beccati proprio mentre si scambiavano il denaro, una mazzetta da 3mila euro. Per questo la polizia ha arrestato in flagranza il primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio, Roberto Palumbo, e l’imprenditore Maurizio Terra, amministratore unico della Dialeur, azienda che fornisce strumentazione per la dialisi. Entrambi sono accusati corruzione. L’operazione risale a giovedì – secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera – ma la notizia è trapelata solo nella giornata di sabato e il giudice per le indagini preliminari non ha ancora convalidato la misura richiesta dalla Procura di Roma con l’aggiunto Giuseppe De Falco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
