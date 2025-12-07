Armando Izzo Patrimonio | Ecco Quanto Guadagna!

Scopri quanto vale davvero Armando Izzo: dallo stipendio record al Monza al suo patrimonio accumulato tra bonus, sponsor e una carriera longeva in Serie A. Armando Izzo torna al centro della scena, e questa volta non è per le aule di tribunale. Dopo aver chiuso definitivamente i conti con le sue vicende giudiziarie, il difensore campano è riapparso sotto i riflettori grazie alla sua nuova storia d’amore con Raffaella Fico. Ma tra cuori e gossip, è un altro dettaglio a far drizzare le orecchie: il suo patrimonio, frutto di anni di militanza in Serie A e stipendi da capogiro. Sì, perché Izzo non è solo uno dei volti più esperti del calcio italiano, è anche tra i più ben pagati. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

