Armando Izzo Patrimonio | Ecco Quanto Guadagna!
Scopri quanto vale davvero Armando Izzo: dallo stipendio record al Monza al suo patrimonio accumulato tra bonus, sponsor e una carriera longeva in Serie A. Armando Izzo torna al centro della scena, e questa volta non è per le aule di tribunale. Dopo aver chiuso definitivamente i conti con le sue vicende giudiziarie, il difensore campano è riapparso sotto i riflettori grazie alla sua nuova storia d’amore con Raffaella Fico. Ma tra cuori e gossip, è un altro dettaglio a far drizzare le orecchie: il suo patrimonio, frutto di anni di militanza in Serie A e stipendi da capogiro. Sì, perché Izzo non è solo uno dei volti più esperti del calcio italiano, è anche tra i più ben pagati. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Raffaella Fico, gravidanza annunciata in tv: in arrivo un figlio con Armando Izzo
È amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza: l’espediente Instagram che ha svelato il loro rapporto
Raffaella Fico ha ritrovato l’amore: Armando Izzo è la sua nuova fiamma
100 GETTONI IN BIANCOROSSO PER ARMANDO IZZO Ieri Armando Izzo, uno dei leaders della squadra biancorossa, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia biancorossa. Gli auguriamo di proseguire con entusiasmo la stagione, iniziata per lui e la squa - facebook.com Vai su Facebook
1️⃣0️⃣0️⃣ volte Armando Izzo in ️ #ACMonza #Izzo #100Caps Vai su X
Chi è Armando Izzo, calciatore e fidanzato di Raffaella Fico - Un amore nato in sordina ma diventato subito importante e soprattutto condiviso sui social. Secondo dilei.it