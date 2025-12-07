Arizala il Milan ha preso un piccolo principe
Il club rossonero sta chiudendo per il terzino sinistro colombiano dell'Independiente Medellin. Talento precoce, dribbling alla Robben e un sogno nel cassetto. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
