Arizala il Milan ha preso un piccolo principe

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club rossonero sta chiudendo per il terzino sinistro colombiano dell'Independiente Medellin. Talento precoce, dribbling alla Robben e un sogno nel cassetto. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

arizala il milan ha preso un piccolo principe

© Gazzetta.it - Arizala, il Milan ha preso un "piccolo principe"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Milan si muove a sinistra: trattativa avanzata per il talentino Arizala

Calciomercato, gli esperti confermano: “Milan, è fatta per Arizala”. Ecco i dettagli

Arizala primo colpo del calciomercato del Milan: ecco i dettagli e quando può arrivare

Arizala, il Milan ha preso un "piccolo principe" - Il club rossonero sta chiudendo per il terzino sinistro colombiano dell'Independiente Medellin. Come scrive msn.com

arizala milan ha presoArizala verso il Milan: tutto fatto, l’esterno colombiano atteso a Milano dopo la finale di Coppa - Tutto fatto per Arizala: il talento colombiano sarà a Milano dopo la finale di Coppa. Scrive milanosportiva.com

arizala milan ha presoCalciomercato Milan, affare in chiusura: Tare piazza un colpo a sorpresa - Il Milan piazza un colpo a sorpresa: Igli Tare pesca dalla Colombia. Secondo spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Arizala Milan Ha Preso