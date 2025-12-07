Arianna Meloni | Trump critica l’Europa? Lo dicevamo prima di lui

«Donald Trump critica l’Europa? Noi certe cose le dicevamo da molto prima che arrivasse Trump .». Ne è convinta Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. A Il Messaggero, in un’intervista a Francesco Bechis spiega che il presidente Usa «ci ha regalato tante volte delle espressioni colorite». Quindi nulla di nuovo rispetto a quello che è emerso nel documento sulla Strategia di sicurezza nazionale Usa. «Quelle critiche che ha fatto in maniera colorita le facevamo noi molto prima di lui. Per questo stiamo lavorando per cambiare l’Europa, aggiustarla, intervenendo ad esempio sulle politiche migratorie», aggiunge. 🔗 Leggi su Open.online

