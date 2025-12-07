AREZZO, DA “CITTÀ D’ARTE” A “CITTÀ DEL NATALE, DELLE CODE, DEGLI URLI SU FACEBOOK E DEL RESPIRO A SINGHIOZZO”. ROSSELLA S’INCASTRA SU FB – DANIELA LE FA ECO E CI METTE ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO, I CAMPI INCOLTI E LA GEOGRAFIA URBANA Arezzo scintilla, brilla, illumina le vie. ma brilla soprattutto il fegato dei cittadini, incandescenti come le lucine sopra via Guido Monaco. E dopo lo storico sbrocco pubblico di Rossella su Facebook – una performance social definita dagli esperti di urbanistica emotiva come “urlo maremmano digitale a 360°” – ora arriva anche Daniela, che con post da manuale di urbanistica popolare, ci regala epicità degna di un consiglio comunale fatto durante un ingorgo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo in tilt: Natale, code e sbrocco social