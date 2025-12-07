Arezzo in tilt | Natale code e sbrocco social
AREZZO, DA “CITTÀ D’ARTE” A “CITTÀ DEL NATALE, DELLE CODE, DEGLI URLI SU FACEBOOK E DEL RESPIRO A SINGHIOZZO”. ROSSELLA S’INCASTRA SU FB – DANIELA LE FA ECO E CI METTE ANCHE IL TRASPORTO PUBBLICO, I CAMPI INCOLTI E LA GEOGRAFIA URBANA Arezzo scintilla, brilla, illumina le vie. ma brilla soprattutto il fegato dei cittadini, incandescenti come le lucine sopra via Guido Monaco. E dopo lo storico sbrocco pubblico di Rossella su Facebook – una performance social definita dagli esperti di urbanistica emotiva come “urlo maremmano digitale a 360°” – ora arriva anche Daniela, che con post da manuale di urbanistica popolare, ci regala epicità degna di un consiglio comunale fatto durante un ingorgo. 🔗 Leggi su Lortica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Arezzo, fine settimana da tutto esaurito: traffico in tilt e parcheggi stracolmi. Tra Natale e Fiera c’è Sugar
Arezzo, fine settimana da tutto esaurito: traffico in tilt e parcheggi stracolmi. Tra Natale e Fiera c’è Sugar Vai su X
QuiLivorno.it. . Venturato commenta la vittoria ottenuta contro la capolista Arezzo: "Mi è piaciuto molto l'atteggiamento in fase di costruzione. Siamo felici questa bella vittoria ma dobbiamo rimanere umili. C'è ancora molto da fare e tanto da lavorare. Questo gru - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo Città del Natale: +25% nei ristoranti. Code al casello e ai parcheggi, aggiunto un treno l'8 dicembre - Il Ponte dell'Immacolata, finora immaginato solo con i dati, si è concretizzato con le file di auto ... Secondo corrierediarezzo.it
Città del Natale e Fiera: code in uscita ad Arezzo al casello dell'autostrada. In città parcheggi sold out - La società autostrade segnala code in uscita ad Arezzo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Segnala corrierediarezzo.it
Arezzo, fine settimana da tutto esaurito: traffico in tilt e parcheggi stracolmi. Tra Natale e Fiera c’è Sugar - Cronache dal fine settimana di punta: tre giorni di festa in centro. Segnala msn.com