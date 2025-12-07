Arezzo fine settimana da tutto esaurito | traffico in tilt e parcheggi stracolmi Tra Natale e Fiera c’è Sugar

Arezzo, 7 dicembre 2025 – La città – del Natale e non solo – è ai suoi giorni di punta in termini di arrivi. Il colpo d'occhio è quello delle grandi occasioni: parcheggi presi d'assalto fin dalle prime ore del mattino e anche qualche autobus turistico rimasto bloccato lungo le vie cittadine. Grandi arrivi e grandi ingorghi: il passeggio natalizio è un fiume che attraversa il centro storico e va e viene da parcheggi e zone di scarico dei bus. Insomma, complice anche il bel tempo, la città del Natale è tutta una festa dalla Fortezza in giù, tra mercatini, luci e vetrine ormai a regime natalizio. Un caos festoso a cui si aggiunge la Fiera Antiquaria, che incornicia le vie del centro storico con i suoi tradizionali banchi ed espositori.

