Arbitro Inter Liverpool le designazioni arbitrali per la sfida di Champions League a San Siro

Internews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Arbitro Inter Liverpool, l’UEFA ufficializza la squadra arbitrale tedesca per il match decisivo di martedì: tutte le scelte e il contesto della vigilia nerazzurra. La netta vittoria per 4-0 ottenuta ieri contro il Como ha permesso ai nerazzurri di Cristian Chivu, tecnico rumeno subentrato con l’obiettivo di rilanciare la squadra, di prepararsi con fiducia al big match di Champions League. Martedì sera, a San Siro, arriverà infatti il Liverpool, avversario di altissimo profilo in una gara che può indirizzare in modo significativo il cammino europeo. In vista dell’appuntamento, l’UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la sesta giornata della fase campionato, affidando la direzione della partita al tedesco Felix Zwayer, uno dei fischietti più esperti a livello internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

arbitro inter liverpool le designazioni arbitrali per la sfida di champions league a san siro

© Internews24.com - Arbitro Inter Liverpool, le designazioni arbitrali per la sfida di Champions League a San Siro

Leggi anche questi approfondimenti

Perché l’arbitro Colombo non ha annullato il gol di Adzic in Juve-Inter dopo aver visto questo

Champions League, Ajax-Inter: designato l’arbitro della sfida

La RefCam di Juve-Inter ha svelato qual è la frase che un arbitro dice più spesso in campo

arbitro inter liverpool designazioniCHAMPIONS - Zwayer arbitra Inter-Liverpool, a Hernandez Atalanta-Chelsea - La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Champions League. Secondo napolimagazine.com

arbitro inter liverpool designazioniSerie A vs Premier nel martedì di Champions: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea, gli arbitri - Il fine settimana della Serie A è ancora in corso, ma il panorama del grande calcio internazionale si proietta già anche agli impegni delle. Da tuttomercatoweb.com

arbitro inter liverpool designazioniInter-Liverpool Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Ruolino di marcia da scudetto quello messo in piedi nuovamente dall’Inter post disfatta col Milan nel derby della Madonnina. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arbitro Inter Liverpool Designazioni