Inter News 24 Arbitro Inter Liverpool, l’UEFA ufficializza la squadra arbitrale tedesca per il match decisivo di martedì: tutte le scelte e il contesto della vigilia nerazzurra. La netta vittoria per 4-0 ottenuta ieri contro il Como ha permesso ai nerazzurri di Cristian Chivu, tecnico rumeno subentrato con l’obiettivo di rilanciare la squadra, di prepararsi con fiducia al big match di Champions League. Martedì sera, a San Siro, arriverà infatti il Liverpool, avversario di altissimo profilo in una gara che può indirizzare in modo significativo il cammino europeo. In vista dell’appuntamento, l’UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la sesta giornata della fase campionato, affidando la direzione della partita al tedesco Felix Zwayer, uno dei fischietti più esperti a livello internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arbitro Inter Liverpool, le designazioni arbitrali per la sfida di Champions League a San Siro