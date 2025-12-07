Arbitri | esordio in seconda categoria Giuseppe Failla è il più giovane direttore di gara

Agrigentonotizie.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un traguardo importante per la sezione Aia di Agrigento: oggi, Giuseppe Failla farà il suo esordio in seconda categoria, dirigendo la gara Terranova-Philbordon, valida per il girone F del campionato siciliano. Si tratta di un evento speciale anche perché l'arbitro ha appena 15 anni. Giuseppe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

