Apple tv neuromancer rivoluziona il genere sci fi con una storia cyberpunk innovativa
Il panorama delle produzioni di fantascienza su Apple TV+ si distingue per una lunga tradizione di serie che, pur varcando territori diversi, condividono un elemento comune: il forte focus sulla connessione umana e la speranza di un futuro collettivo migliore. Un nuovo progetto si propone di rompere questa regola e offrire allo spettatore una narrazione inedita, più pessimista e provocatoria, che potrebbe definire un nuovo standard nel genere. Questo articolo analizza le caratteristiche di questa novità e le sue implicazioni nel contesto del cinema di fantascienza. le caratteristiche distintive delle serie sci-fi su apple tv+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
