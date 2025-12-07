Applausi per la brindisina Marta Guadalupi | argento ai mondiali di rumba under 8
NAPOLI — Standing ovation per una promessa tutta italiana della danza latino-americana: Marta Guadalupi che, soltanto a otto anni, ha conquistato il secondo posto ai mondiali “Solo World Championship” nella categoria Under 8 Rumba, tenutisi al prestigioso Teatro Salone Margherita di Napoli. Un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
