Applausi per la brindisina Marta Guadalupi | argento ai mondiali di rumba under 8

Brindisireport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI — Standing ovation per una promessa tutta italiana della danza latino-americana: Marta Guadalupi che, soltanto a otto anni, ha conquistato il secondo posto ai mondiali “Solo World Championship” nella categoria Under 8 Rumba, tenutisi al prestigioso Teatro Salone Margherita di Napoli. Un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

