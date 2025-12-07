Apertura straordinaria per i musei nel giorno dell' Immacolata

I Musei Civici di Pordenone resteranno aperti anche lunedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, per offrire a cittadini e visitatori l'opportunità di trascorrere la giornata alla scoperta del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico della città.Orari di apertura:Galleria Harry Bertoia e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

