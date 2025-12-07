Anziani maltrattati scena muta degli operatori

Scena muta davanti al giudice Luca Ramponi da parte dei due operatori socio sanitari accusati di maltrattamenti ad una decina di anziani ospiti nell’Rsa ‘Le Esperidi’ di La Vecchia di Vezzano. Entrambi colpiti dalla misura cautelare di sospensione dal servizio per un anno dall’attività nella casa di riposo per cui lavorano e in altre strutture similari, il 39enne di Valsamoggia (Bologna) e il 34enne di Carpi (Modena) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere venerdì durante gli interrogatori di garanzia. Il primo, tramite l’avvocato difensore Alex Silvestri, ha chiesto la revoca o la modifica del provvedimento, per cui il gip si è riservato della decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani maltrattati, scena muta degli operatori

Leggi anche questi approfondimenti

Anziani maltrattati in una Rsa, indagato un operatore residente a Carpi Indagati 4 operatori socio-assistenziali di una residenza per anziani dell'appennino reggiano.... - facebook.com Vai su Facebook

Anziani maltrattati in Rsa, 4 operatori sanitari indagati. In Appennino Reggiano, due sospesi dal lavoro per un anno #ANSA Vai su X

Anziani maltrattati, scena muta degli operatori - L’inchiesta all’Rsa ‘Le Esperidi’: i due indagati sospesi dal servizio si avvalgono della facoltà di non rispondere negli interrogatori ... Riporta msn.com

Anziano ucciso a Bertinoro, il sospettato fa scena muta - Davanti al gip, il 33enne, arrestato per la morte di Rino Benini, si è avvalso della facoltà di non rispondere Forlì, 10 dicembre 2015 - Da ilrestodelcarlino.it

Anziani e disabili maltrattati nel siracusano, 16 misure cautelari - Maltrattamenti e violenze nei confronti di disabili e anziani, sono stati accertati dai carabinieri che hanno sottoposto a sequestro tre comunità alloggio, a Pachino, in ... notizie.tiscali.it scrive