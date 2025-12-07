Vittoria molto più netta del risultato risicato. Conte presenta un altro capolavoro, si chiama Elmas che si traveste da Lobotka con sprazzi di Anguissa diventando un metodista assatanato. Il Napoli regala il gol a Yldiz dopo un’ora di controllo totale ma stasera la coppia Neres-Hojlund ha rimesso i ruoli in ordine: assiste e gol. Primo posto per il Napoli in attesa del Milan. Nel primo tempo l’inizio è tutto azzurro. McTominay di testa va fuori di pochissimo solo davanti a Di Gregorio. Subito è Neres che brucia sullo scatto Cabal e poi serve a Hojlund che non sbaglia in scivolata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Antonio Conte ce l’abbiamo solo noi