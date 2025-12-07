Antisemitismo La gamba tesa di Delrio e le ambiguità della sinistra italiana

Come finirà è difficile dirlo. Certo nel Pd ha provocato un terremoto politico. Mentre qualche sindaco dem si è pentito di aver attribuito alla “relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati” Francesca Albanese per il suo “monito” ai giornalisti dopo l’assalto ProPal alla “Stampa” il senatore Graziano Delrio è entrato a gamba tesa nel dibattito sull’antisemitismo. Forse se l’aspettava, forse no, l’abiura del suo partito, quando il 20 novembre ha depositato a Palazzo Madama il disegno di legge 1722 intitolato “ Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’ antisemitismo e per il raffor zamento della Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Antisemitismo. La gamba tesa di Delrio e le ambiguità della sinistra italiana

Approfondisci con queste news

Gli intellettuali scendono in campo contro il ddl sull’antisemitismo. Non contro la necessità di contrastarlo - tutt’altro - quanto perché le proposte in discussione in Parlamento allargherebbero eccessivamente il perimetro di definizione finendo per equipararlo al - facebook.com Vai su Facebook

Antisemitismo: Bazoli, 'su Ddl Delrio confronto sia serio, anatemi non aiutano Pd e campo largo' - "Sui contenuti e il significato del ddl Delrio credo sarebbe utile un confronto serio e sereno". Segnala lanuovasardegna.it