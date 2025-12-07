Anticipazioni Verissimo del 7 dicembre | l’emozionante vita da mamma di Federica Pellegrini

Dopo la puntata del 6 dicembre dedicata a Monica Guerritore, con un emozionante ritratto dell’attrice, torna domenica 7 dicembre l’appuntamento con Verissimo, il salotto del weekend di canale5 curato da Silvia Toffanin. Protagonista della puntata una delle sportive più amate dal pubblico italiano, Federica Pellegrini. La regina del nuoto è oggi anche una super mamma pronta a raccontare le emozioni vissute in vasca negli anni, ma anche la sua nuova vita con la piccola Matilde tra notti insonni, prime pappe e un amore che le ha stravolto il cuore più di qualsiasi medaglia. Tra confidenze e ricordi, Federica svela il nuovo equilibrio tra famiglia e progetti futuri, senza perdere quell’energia da campionessa che la rende irresistibile anche fuori dall’acqua. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 7 dicembre: l’emozionante vita da mamma di Federica Pellegrini

