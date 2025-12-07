Anticipazioni Domenica In 7 dicembre | Andrea Delogu e la verità su Nikita Perotti Gli ospiti della Venier

Nuovo imperdibile appuntamento con il programma di punta della domenica pomeriggio di Rai1, ovvero Domenica In: condotto come sempre dall’inossidabile Mara Venier, la trasmissione conquista ogni settimana i telespettatori con un irresistibile mix di musica, ospiti, racconti e momenti di attualità. Nella puntata del 7 dicembre, con una durata differente rispetto al solito, ci saranno molti ospiti che si racconteranno ai microfoni di “zia Mara”: tra loro Amanda Lear e la coppia di Ballando con le Stelle Andrea Delogu e Nikita Perotti. Proprio i due ballerini sveleranno finalmente la verità sul loro rapporto, raccontando ai telespettatori il dietro le quinte del programma condotto da Milly Carlucci che li ha visti molto vicini negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 7 dicembre: Andrea Delogu e la verità su Nikita Perotti. Gli ospiti della Venier

