Anticipazioni che tempo che fa e domenica in 7 dicembre | ospiti di fabio fazio e mara venier

La programmazione televisiva della domenica si arricchisce di contenuti di alto livello tra Rai 1 e Nove, offrendo un intrattenimento variegato che spazia dalla musica all'attualità, dal cinema allo sport. In questa giornata si segnalano due appuntamenti principali: nel primo pomeriggio lepuntata di Domenica In condotta da Mara Venier, e in prima serata lo spazio di Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio, dedicato a approfondimenti, interviste e momenti di spettacolo di altissimo livello. Entrambi gli studi sono pronti ad accogliere numerosi ospiti di spicco, creando un palinsesto che mira a soddisfare un pubblico eterogeneo e appassionato.

