Anticipazioni Che Tempo Che Fa 7 dicembre | ospiti Sara Errani e Jasmine Paolini Alessia Marcuzzi e Preziosi

Domenica 7 dicembre torna su Nove l’imperdibile appuntamento con una delle trasmissioni più amate della tv: Che Tempo Che Fa, una serata che intreccia cultura, musica, attualità e intrattenimento, e che accoglie ogni settimana ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Come sempre al fianco del padrone di casa Fabio Fazio ci saranno Luciana Littizzetto, con la sua comicità pungente e irresistibile, e la raffinatezza di Filippa Lagerback. Anche la puntata del 7 dicembre si preannuncia ricca di storie e volti noti tra i quali spiccano due grandi protagoniste del mondo dello sport come Sara Errani e Jasmine Paolini, mentre il Tavolo della serata si preannuncia frizzante e variegato grazie alla presenza, tra gli altri, di Alessia Marcuzzi e Vincenzo Salemme. 🔗 Leggi su Dilei.it
