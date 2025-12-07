Anime dell’anno 2025 su netflix | la scelta migliore e imperdibile

Il panorama dell’animazione giapponese nel 2025 si è arricchito di serie che hanno saputo sorprendere e coinvolgere il pubblico, portando avanti narrazioni innovative e approfondimenti di grande profondità. Tra le produzioni più sottovalutate del 2025 spicca un anime che ha saputo coniugare cura estetica, complessità narrativa e riflessioni morali: Orb: On the Movements of the Earth. Questo titolo, pur passando in modo discreto sotto le luci dei riflettori, si distingue come una vera gemma nascosta, capace di sfidare le convenzioni del genere e di offrire una narrazione ricca di spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Anime dell’anno 2025 su netflix: la scelta migliore e imperdibile

