Andrea Delogu con 38.7 a Ballando | Potevo svenire in pista ma non mollerò mai

Andrea Delogu ha affrontato l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda ieri sera su Rai1, in condizioni fisiche difficili. La conduttrice e concorrente del programma di Milly Carlucci si è esibita con il ballerino Nikita Perotti nonostante avesse la febbre a 38.7. A rivelarlo è stata lei stessa, con un post su Instagram condiviso dopo la puntata. In una delle foto incluse nel carosello, Andrea è sdraiata a letto, sorridente, ma con una giacca sulle spalle, a coprirla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa) Secondo il suo racconto, la febbre è salita all’improvviso intorno alle 20: “Ho cominciato a tremare, avevo così freddo che non stavo in piedi”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Andrea Delogu con 38.7 a Ballando: “Potevo svenire in pista, ma non mollerò mai”

