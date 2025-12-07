Andrea Delogu con 38.7 a Ballando | Potevo svenire in pista ma non mollerò mai

Cinemaserietv.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu ha affrontato l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda ieri sera su Rai1, in condizioni fisiche difficili. La conduttrice e concorrente del programma di Milly Carlucci si è esibita con il ballerino Nikita Perotti nonostante avesse la febbre a 38.7. A rivelarlo è stata lei stessa, con un post su Instagram condiviso dopo la puntata. In una delle foto incluse nel carosello, Andrea è sdraiata a letto, sorridente, ma con una giacca sulle spalle, a coprirla.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa) Secondo il suo racconto, la febbre è salita all’improvviso intorno alle 20: “Ho cominciato a tremare, avevo così freddo che non stavo in piedi”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

andrea delogu con 387 a ballando potevo svenire in pista ma non moller242 mai

© Cinemaserietv.it - Andrea Delogu con 38.7 a Ballando: “Potevo svenire in pista, ma non mollerò mai”

Altre letture consigliate

La reazione di Milly Carlucci alla triste notizia su Andrea Delogu: ecco cosa ha detto

Ballando con le stelle: ritorno di Andrea Delogu e colpi di scena

Il cambiamento di Andrea Delogu: un viaggio tra alimentazione e allenamenti

andrea delogu 387 ballandoAndrea Delogu con 38.7 a Ballando: “Potevo svenire in pista, ma non mollerò mai” - La conduttrice ha raccontato in un post che ieri, a Ballando con le Stelle 2025, aveva la febbre alta ed è scappata a casa, subito dopo. Da cinemaserietv.it

andrea delogu 387 ballandoAndrea Delogu, la fuga da Ballando con le Stelle durante la puntata: “Ho iniziato a tremare”, il retroscena choc - La concorrente ha svelato stamattina, in un lungo post social, di aver gareggiato nella puntata del dance show con la febbre altissima. Secondo libero.it

andrea delogu 387 ballandoAndrea Delogu a Ballando con la febbre alta: “Ero sotto controllo medico, ho rischiato. Ma non potevo ritirarmi” - Andrea Delogu ieri sera si è esibita a Ballando con le stelle nonostante la febbre alta: "Ero sotto controllo medico, imbottita di medicinali" ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu 387 Ballando