Andrea Delogu a Ballando con la febbre alta | Ero sotto controllo medico ho rischiato Ma non potevo ritirarmi
Andrea Delogu ieri sera si è esibita a Ballando con le stelle nonostante la febbre alta: "Ero sotto controllo medico, imbottita di medicinali" ha raccontato stamattina. Per questo motivo, dopo l'annuncio di Milly Carlucci in diretta è corsa a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
La reazione di Milly Carlucci alla triste notizia su Andrea Delogu: ecco cosa ha detto
Ballando con le stelle: ritorno di Andrea Delogu e colpi di scena
Il cambiamento di Andrea Delogu: un viaggio tra alimentazione e allenamenti
Fabio Fognini, Martina Colombari, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Barbara D'Urso, Filippo Magnini e Paolo Belli sono gli altri semifinalisti che scenderanno in pista sabato prossimo - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu e Rosa Chemical che guardano #TheVoiceSenior. Domani Rocco Hunt ballerino per una notte. Questo crossover tra #BallandoConLeStelle e The Voice, come nelle migliori serie tv Vai su X