Andrea Delogu a Ballando con la febbre alta | Ero sotto controllo medico ho rischiato Ma non potevo ritirarmi

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu ieri sera si è esibita a Ballando con le stelle nonostante la febbre alta: "Ero sotto controllo medico, imbottita di medicinali" ha raccontato stamattina. Per questo motivo, dopo l'annuncio di Milly Carlucci in diretta è corsa a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

