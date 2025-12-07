Andrea Ceccherini e 25 anni di Osservatorio l’ascesa internazionale di un leader indipendente

Firenze, 7 dicembre 2025 – È stato un anno magico, da incorniciare, quello che sta per concludersi per Andrea Ceccherini, leader dell’ Osservatorio for independent thinking, che ha appena portato a termine, con successo, la trasformazione del nome e il rebrand dell’organizzazione, un tempo chiamata ’ Osservatorio Permanente Giovani-Editori ’. “È il regalo che ci siamo fatti per il nostro 25esimo compleanno: un nuovo nome, un nuovo brand per inaugurare un nuovo corso, segnato da due parole chiave: internazionalizzazione e multimedializzazione ” dichiara il presidente dell’Osservatorio. In effetti è ciò che Ceccherini aveva annunciato al capo dello Stato, Sergio Mattarella, quando il 15 novembre di un anno fa il presidente della Repubblica aveva accettato di essere ospite personale di Ceccherini, prendendo parte in prima persona a un evento con mille giovani, inaugurando così i festeggiamenti per i 25 anni dell’Osservatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

