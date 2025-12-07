Ancora monossido | mamma e figlio intossicati

Fano, 7 dicembre 2025 – Una casa, una stufa forse difettosa e l ’incubo invisibile del monossido di carbonio che torna a colpire a Fano. È successo venerdì notte in via Falcineto, dove una famiglia tunisina, padre, madre e quattro figli, è finita nel mirino del gas inodore e letale. A sentirsi male per primi sono stati la madre e uno dei bambini: giramenti di testa, nausea, quel malessere confuso che spesso non lascia intuire il pericolo. L’intervento del padre. A salvarli è stato il padre, che li ha caricati in auto e portati di corsa al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora monossido: mamma e figlio intossicati

