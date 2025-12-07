Anche Palermo si mobilita per il Venezuela | organizzata una marcia per la pace
Ieri pomeriggio l’associazione CoVenSi ha organizzato a Palermo una marcia per la pace in Venezuela. Eventi simili e altre fiaccolate si sono svolti in una decina di altre città italiane e in diversi paesi del mondo. "L'obiettivo è sostenere la lotta per la democrazia in Venezuela e la leader. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
