Anche Owen critica lo sfogo di Salah contro Slot e il Liverpool | Il calcio è un gioco di squadra

Michael Owen, leggenda dei Reds, Pallone d’oro nel 2001, ha criticato su X lo sfogo di Mohamed Salah, arrivato dopo il pareggio per 3-3 rimediato contro il Leeds. Ricordiamo che per Momo si è trattata della terza panchina consecutiva. Le parole di Owen. “Posso immaginare come ti senti. Hai portato questa squadra sulle spalle per molto tempo e hai vinto tutto ciò che c’era da vincere. Ma questo è un gioco di squadra e non puoi semplicemente dire pubblicamente quello che hai detto. Tra una settimana sarai in Coppa d’Africa. Non ti conveniva trattenere le parole, goderti l’opportunità di rappresentare il tuo paese e vedere come sarebbero state le cose al tuo ritorno?” Salah, anche meno: nessun calciatore ha diritto di essere titolare, ti sei fatto divorare dal tuo ego (Telegraph) Il Liverpool ieri ha pareggiato 3-3 contro il Leeds e non riesce a venir fuori da una serie di risultati negativi in Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

