Anche Musk tuona contro l’Unione europea Crosetto | Serve correre sulla Difesa

L'Unione Europea dovrebbe essere abolita e la sovranità tornare agli Stati. La frase choc arriva da Elon Musk, che interviene con toni durissimi nella tempesta aperta dalla nuova strategia Usa sulla sicurezza nazionale firmata da Donald Trump e nelle polemiche nate dopo la maxi-multa da 120 milioni inflitta da Bruxelles al suo social X. Uno scontro frontale che mette a nudo la distanza crescente tra le due sponde dell'Atlantico e costringe l'Europa a fare i conti con un alleato sempre meno disposto a coprirne le fragilità. Musk, pur fuori dall'amministrazione, continua a esercitare un'influenza pesante grazie ai suoi milioni di sostenitori e al ruolo strategico di Starlink.

