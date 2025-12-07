È raro che un gruppo nato negli anni Settanta riesca a restare così saldamente nel cuore dell’immaginario popolare. Ancora più raro è che riesca a farlo attraversando decenni, mode, contesti sociali e politici tanto diversi. Eppure i Village People — con i loro costumi iconici e un repertorio diventato colonna sonora globale — continuano a essere una delle formazioni più riconoscibili della musica internazionale. La loro storia è un viaggio che parte dal Greenwich Village e finisce sui palchi più impensabili del mondo: dagli stadi sportivi ai festival jazz, dalle inaugurazioni politiche fino al sorteggio di una Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Anche i Village People sono diventati trumpiani, lo scontro con Trump è ormai acqua passata