Anche Cantiano in prima fila nella protezione dei diritti

Ilrestodelcarlino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Auser di Cantiano guidata dalla presidente Giovanna Simoncelli ha attuato alcune significative iniziative: in primi la distribuzione di fiocchi rossi in piazza Luceoli per stringere tutte e tutti in unico abbraccio. "Nella giornata del 25 alla presenza del sindaco Alessandro Piccini, abbiamo inaugurato lo Spazio 25 Novembre-Spazio Pace, iniziativa che rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza, di genere e in genere, promossa quest’anno dal nostro Circolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

anche cantiano in prima fila nella protezione dei diritti

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Cantiano in prima fila nella protezione dei diritti

Contenuti che potrebbero interessarti

cantiano prima fila protezioneAnche Cantiano in prima fila nella protezione dei diritti - In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Auser di Cantiano guidata dalla presidente Giovanna Simoncelli ha attuato alcune significative ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cantiano Prima Fila Protezione