anche cantiano in prima fila nella protezione dei diritti

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Auser di Cantiano guidata dalla presidente Giovanna Simoncelli ha attuato alcune significative iniziative: in primi la distribuzione di fiocchi rossi in piazza Luceoli per stringere tutte e tutti in unico abbraccio. "Nella giornata del 25 alla presenza del sindaco Alessandro Piccini, abbiamo inaugurato lo Spazio 25 Novembre-Spazio Pace, iniziativa che rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza, di genere e in genere, promossa quest’anno dal nostro Circolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

