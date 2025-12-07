Anche Cantiano in prima fila nella protezione dei diritti
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Auser di Cantiano guidata dalla presidente Giovanna Simoncelli ha attuato alcune significative iniziative: in primi la distribuzione di fiocchi rossi in piazza Luceoli per stringere tutte e tutti in unico abbraccio. "Nella giornata del 25 alla presenza del sindaco Alessandro Piccini, abbiamo inaugurato lo Spazio 25 Novembre-Spazio Pace, iniziativa che rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza, di genere e in genere, promossa quest’anno dal nostro Circolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cantiano: riapre la chiesa di San Nicolò dopo i restauri post-alluvione Cantiano si prepara a vivere un giorno atteso e carico di emozione: sabato 6 dicembre 2025, alle ore 17:15, la chiesa di San Nicolò tornerà ad accogliere i fedeli dopo i profondi restauri res - facebook.com Vai su Facebook
Anche Cantiano in prima fila nella protezione dei diritti - In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Auser di Cantiano guidata dalla presidente Giovanna Simoncelli ha attuato alcune significative ... Segnala ilrestodelcarlino.it