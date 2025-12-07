Ampliamento di Rossetto in Corso Milano porta in dote un nuova viabilità

La giunta comunale di Verona ha approvato l'adozione del Piano urbanistico attuativo (Pua) denominato “Rossetto” in Corso Milano, un intervento che porterà una sostanziale riqualificazione viaria nella terza circoscrizione. L’operazione prevede non solo l’ampliamento dell’attuale struttura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

