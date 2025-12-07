Amore senza fine | Peppino e Giovanna muoiono insieme

Tirano (Sondrio), 7 dicembre 2025 – Erano inseparabili. Un amore immenso. Da fiaba. Più forte anche della morte che non è riuscita a separarli. Giuseppe Garbellini, “Peppino”, tiranese, 93 anni, e la moglie Giovanna Bellandi, 90 anni di Pistoia, sono scomparsi nel giro di 48 ore. Lei martedì scorso. Lui giovedì scorso. Sessant’anni di matrimonio e un fervido impegno nella comunità valtellinese. Giuseppe bibliotecario all’Università Cattolica di Milano, già presidente della Casa di Riposo Città di Tirano e del Kiwanis Club tiranese e cerimoniere inossidabile. Giovanna eccellente ricamatrice aveva gestito per tanti anni la merceria aperta dai suoceri in piazza Basilica a Madonna di Tirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amore senza fine: Peppino e Giovanna muoiono insieme

