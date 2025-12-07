Amicizia 25 torna in onda nel 2026 | data e novità del pomeridiano
Il ritorno di Amici 25 dopo la pausa natalizia rappresenta un momento di grande attesa per i fan del talent show. Con l’avvicinarsi delle festività, si delineano alcune ipotesi sulla ripresa delle trasmissioni, basate su registrazioni, passate abitudini e tempistiche comunicative. In questo contesto, vengono analizzate le date più probabili per il ritorno del programma in onda nel 2026, con attenzione sia al segmento pomeridiano che al daytime settimanale. quando ritorna il pomeridiano di amici 25: date e programmazione. Ogni anno, la pausa natalizia comporta modifiche nel palinsesto di Amici di Maria De Filippi, e anche per Amici 25 si percepisce l’interesse del pubblico per il calendario di ripresa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
