Amici terribile lutto per la trasmissione Cosa è successo

C’è un silenzio che pesa più di mille parole, quello che sabato ha avvolto Catania. Una folla sconvolta, sguardi bassi e abbracci sinceri: la città si è fermata, unita da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Nelle vie si è diffusa un’emozione forte, di quelle che lasciano il segno. La giornata del 6 dicembre resterà impressa nella memoria di chi c’era e di chi, anche solo da lontano, ha sentito vibrare il dolore di una famiglia e di una comunità. La Chiesa della Collegiata è diventata il cuore pulsante di un addio che ha colpito tutti, dai familiari agli amici, fino ai semplici cittadini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Terribile lutto in tv, l’attrice morta a 23 anni: le cause e il dolore degli amici

Scintille ad Amici 25, Rudy Zerbi vuole eliminare Opi: “Terribile. Sei molto educato, niente di personale ma non è sufficiente”. Anna Pettinelli lo salva

Amici, terribile lutto per il programma! “Morto all’improvviso il marito”. Tutti sotto shock

Una serata tutta per noi, per gli amici e i Soci di Itinera Emilia. Buon cibo per il corpo e buon allenamento per la mente con la sfida a risolvere un terribile misfatto: il furto dei GIOIELLI DI MARIA LUIGIA. Onore al gruppo dei vincitori e grazie a Massimo e Andrea - facebook.com Vai su Facebook

Sinner distrutto, terribile lutto in queste ore: muore giovanissimo - Il campione altoatesino è stato scosso dalla terribile e drammatica notizia proveniente dall'Italia: il giovane tifoso non ce l'ha fatta Si parla spesso, forse abusando nell’utilizzo del termine, di ... Scrive diregiovani.it

Amici 25, racconto drammatico di Paola: “Mia papà è morto, ho affrontato il lutto da sola”/ Isobel piange - Paola si racconta ad Amici 25 e fa piangere Isobel parlando del suo passato: "Quando è morto mio padre ho affrontato il lutto da sola" Paola, ultima entrata nella scuola di Amici 25, è tornata a ... Riporta ilsussidiario.net