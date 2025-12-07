Amici Susy Fucillo | commozione e dolore al funerale di suo marito Salvatore Raciti

Sabato 6 dicembre 2025 la comunità catanese ha salutato Salvatore Raciti, per tutti Salvo, marito di Susy Fucillo ed ex proprietario del lido Le Capannine. La showgirl ex allieva di Amici, oggi imprenditrice, ha scelto il riserbo: nessuna dichiarazione, solo la vicinanza delle persone più care e dei tanti che, in questi giorni, hanno inviato messaggi di affetto. Un addio composto, nel quale il dolore della famiglia è diventato il dolore di un’intera città. Riccardo Stimolo ha lasciato la scuola di Amici? Funerale Salvatore Raciti, marito di Susy Fucillo: la cerimonia nella Collegiata. Il funerale si è svolto nella Chiesa della Collegiata, cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici, Susy Fucillo: commozione e dolore al funerale di suo marito Salvatore Raciti

Argomenti simili trattati di recente

Amici, è morto il marito di Susy Fuccillo: le cause

Tragedia per Susy Fuccillo ex Amici, è morto il marito Salvatore in circostanze tragiche

Tragedia per la ex ballerina di Amici Susy Fuccillo: morto il marito e padre delle sue tre bambine

Salvatore Raciti morto a 41 anni, i funerali del marito dell'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo - facebook.com Vai su Facebook

Un fortissimo abbraccio a Susy Fuccillo, ex concorrente di Amici, per la tragica perdita del giovane marito. Lascia tre bimbi piccoli. Vai su X

Lacrime e disperazione ai funerali di Salvatore Raciti, marito dell’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo - La cerimonia funebre ha unito la comunità in un omaggio a un imprenditore amato e alla sua famiglia. Scrive bigodino.it

Salvo Raciti: lutto prematuro e tributo di Susy Fuccillo e delle figlie - Una tragica notizia ha colpito Susy Fuccillo, l'ex ballerina di Amici, a causa della prematura scomparsa del marito Salvo Raciti. Si legge su notizie.it

Susy Fuccillo e i funerali del marito: come sta l’ex ballerina di Amici - Amici, l'ex ballerina Susy Fuccillo chiusa nel dolore e nel silenzio dopo la morte del marito Salvo Raciti: folla ai funerali del 41enne ... msn.com scrive