Roma, 7 dicembre 2025 - Giorni impegnativi per Riccardo Stimolo. E non soltanto perché ad Amici le canzoni da imparare sono molte, le lezioni da affrontare con serietà pure e i giudizi sulle performance piovono da ogni lato. Il 19enne varesino sta affrontando un periodo particolare a causa di alcuni suoi commenti sul web del 2023. Sì, proprio di oltre due anni fa. Il web, si sa, non dimentica. Gli odiatori neppure. E quindi ecco che qualcuno è andato a ripescare commenti che il ragazzo, che all’epoca aveva 16-17 anni aveva pubblicato sui social network. Cosa è successo . Commenti negativi e poco rispettosi, oltre a repost di video che si possono collocare nella sfera dell’ omofobia e dell’ abilismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amici, Riccardo sulla graticola per i commenti del 2023: “Scuse tardive, deve lasciare la scuola”