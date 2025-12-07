Amici oggi domenica 7 dicembre | ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 14.00 su Canale5 torna ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi. In studio a valutare le esibizioni di ballo: il coreografo e docente di danza Kledi Kadiu. La ballerina e docente di danza Anbeta Toromani e la ballerina di danze latino-americane Francesca Tocca. A valutare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

? Cari amici, oggi sono un po’ tornato “indietro nel tempo”. , , - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 7 dicembre: ecco gli ospiti - Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per domenica 7 dicembre 2025? Riporta superguidatv.it

Amici 2025, anticipazioni puntata 7 dicembre - Si registrerà oggi l’undicesima puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 7 dicembre alle 14 su canale 5. Come scrive skuola.net

Amici 25, spoiler registrazione 7 dicembre: allievi eliminati, classifica ed esito delle sfide - Amici 25, oggi la registrazione dell'undicesima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 domenica 7 dicembre: ecco gli spoiler e gli allievi eliminati. Da gay.it

Anticipazioni Amici del 7 dicembre, una maglia sospesa e la scelta per l’eliminato - Anticipazioni Amici del 7 dicembre, una maglia sospesa e la scelta per l’eliminato: gli ospiti e cosa accadrà. Secondo dilei.it

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 7 dicembre 2025: le sfide e il compito di Opi - Oggi 4 dicembre c'è una nuova registrazione di Amici 25: cosa accadrà nella puntata di domenica 7 dicembre 2025? Da ilsussidiario.net

Amici, anticipazioni 7 dicembre: ex vincitore tra gli ospiti, una maglia sospesa, le classifiche. Tutti i dettagli - Ecco cosa aspettarsi dalla puntata di Amici di Maria De Filippi registrata giovedì 4 dicembre e in onda su Canale 5 domenica 7 ... Lo riporta today.it