Amici le pagelle dell’undicesima puntata | Rudy Zerbi si prende gioco dei ragazzi 3 Celentano è ossessionata 4

Amici di Maria De Filippi arriva all’undicesima puntata in quest’edizione 2025. La sfida è sempre più avvincente e i giovani allievi si impegnano sempre più per guadagnarsi un posto in finale e, chissà, la vittoria. A giudicarli tornano i più grandi ballerini nella storia del programma: Kledi Kadiu, Anbeta Toromani e Francesca Tocca. Tra gli ospiti anche Cristiano Malgioglio, travolgente e ironico come sempre. Non mancano tuttavia i momenti di tensione e le consuete liti tra insegnanti. Cristiano Malgioglio, mai così dolce. Voto: 9. In mezzo a questa classe di giovanissimi piena di belle speranze, il sempre pungente Cristiano Malgioglio tira fuori una versione inedita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, le pagelle dell’undicesima puntata: Rudy Zerbi si prende gioco dei ragazzi (3), Celentano è ossessionata (4)

