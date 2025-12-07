Amici 25 scopri quando va in onda l’ultima puntata del 2025

appuntamento finale di amici 25 nel 2025: data ufficiale e dettagli. Il pubblico e gli affezionati spettatori del talent amici si preparano a conoscere la data precisa dell’ ultima puntata dell’edizione 2025. La pausa natalizia rappresenta un momento di attesa, durante il quale si definiscono le ultime dinamiche della stagione prima di riprendere con le nuove puntate dopo le festività. individuazione della data dell’ultima trasmissione. Seppur non sia stata ancora emanata una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset, le informazioni rese disponibili e le pratiche consolidate del programma consentono di prevedere con elevata accuratezza il giorno dell’ ultimo appuntamento dell’anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Amici 25 scopri quando va in onda l’ultima puntata del 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Scopri Petit, il rapper che ha conquistato Amici

Amici slitta la prima puntata: scopri i dettagli

Scopri il Viaggio di Valentina Pesaresi ad Amici 25: Talento e Emozioni

Scopri le dedicate al film il regalo di perfetto per te ed i tour amici. ? www.barnecchi.it - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Cristiano Malgioglio tra gli ospiti in studio - Tra gli ospiti in studio l'amato e iconico paroliere Cristiano Malgioglio e il cantautore polistrumentis ... Segnala msn.com

Amici 25/ Diretta puntata 7 dicembre 2025: Malgioglio, Anbeta, Kledi e Francesca Tocca ospiti - Oggi 7 dicembre 2025 va in onda la nuova puntata di Amici 25: Malgioglio, Anbeta, Kledi e Francesca Tocca ospiti ... Da ilsussidiario.net

Amici 25, Flavia reagisce alle critiche sui social: “Mi hanno ferito” - Flavia Buoncristiani parla delle critiche che ha ricevuto sui social e si racconta: il momento emozionante durante l'undicesimo pomeridiano di Amici 25. Secondo mondotv24.it