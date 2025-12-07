Amici 25 Rudy Zerbi cambia idea e salva Michele dalla sfida | Ma voglio un banco anche per Caterina

In un momento ricco di tensione, Rudy Zerbi ferma la sfida tra Michele e Caterina, dichiarando di non voler eliminare il ragazzo. E chiede anche un banco extra per la sfidante. Questo pomeriggio, alle 14:00, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent ormai giunto alla sua 25ª edizione e sempre pronto a sorprendere. La puntata di oggi non ha fatto eccezione: protagonista assoluto del momento più inatteso è stato Rudy Zerbi, che ha spiazzato tutti con una decisione imprevedibile durante la sfida tra Michele Ballo e l'antagonista Caterina. La sfida Tra Michele e Caterina tra inediti e cover La ragazza era stata scelta proprio dallo storico professore, che l'aveva ascoltata ai casting rimanendone colpito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

