Amici 25 in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata | Cristiano Malgioglio tra gli ospiti in studio

Comingsoon.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amici 25 torna in onda oggi domenica 7 dicembre 2025 alle 14 su Canale 5 con una nuova puntata. Tra gli ospiti in studio l'amato e iconico paroliere Cristiano Malgioglio e il cantautore polistrumentista Alberto Urso. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

amici 25 in onda oggi su canale 5 la nuova puntata cristiano malgioglio tra gli ospiti in studio

© Comingsoon.it - Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Cristiano Malgioglio tra gli ospiti in studio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Amici 25, slitta ancora la prima puntata: nuova data della registrazione e della messa in onda

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la seconda puntata: Sarah Toscano e Mida tra gli ospiti in studio

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la terza puntata: Achille Lauro e Fabrizio Moro tra gli ospiti in studio

amici 25 onda oggiAmici 25/ Diretta puntata 7 dicembre 2025: Malgioglio, Anbeta, Kledi e Francesca Tocca ospiti - Oggi 7 dicembre 2025 va in onda la nuova puntata di Amici 25: Malgioglio, Anbeta, Kledi e Francesca Tocca ospiti ... Scrive ilsussidiario.net

amici 25 onda oggiAmici 25 anticipazioni puntata 7 dicembre news, spoiler e ospiti - Proprio nelle ultime ore si sono svolte le registrazioni del prossimo appuntamento col pomeridiano e in rete non mancano le prime ... Segnala novella2000.it

amici 25 onda oggiAmici 25, spoiler registrazione 7 dicembre: allievi eliminati, classifica ed esito delle sfide - Amici 25, oggi la registrazione dell'undicesima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 domenica 7 dicembre: ecco gli spoiler e gli allievi eliminati. Scrive gay.it

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Onda Oggi