Ambrogino d’Oro ai Carabinieri spunta un manifesto dedicato a Ramy | è polemica
Quest'anno il Comune di Milano ha deciso di riconoscere il valore del merito all' Arma dei Carabinieri, premiando il Nucleo Radiomobile con l' Ambrogino d'oro, " un corpo di polizia che ha una storia importante ". Così ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, consegnando la benemerenza e aggiungendo che " si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità ". Nelle ore precedenti però, è montata la polemica per il premio al reparto del Radiomobile dei Carabinieri, coinvolto nell'inseguimento di Ramy Elgaml un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Selvaggia Lucarelli e l'Ambrogino d'Oro "ai Carabinieri del caso Ramy" a Milano: la polemica
Il padre di Ramy: “arrabbiato per Ambrogino ai carabinieri”
L'Ambrogino d'oro al nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Milano
Milano, un'opera per Ramy Elgaml contro l'Ambrogino ai carabinieri coinvolti nell'inseguimento in cui morì Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Milano, un'opera per Ramy Elgaml contro l'Ambrogino ai carabinieri coinvolti nell'inseguimento in cui morì Vai su X
Ambrogino d’Oro ai Carabinieri, spunta un manifesto dedicato a Ramy: è polemica - Poco prima della cerimonia di assegnazione della massima onorificenza del Comune di Milano è comparso un poster che inneggia a Ramy Elgaml, morto a seguito di un inseguimento ... Riporta msn.com
Milano, un'opera per Ramy Elgaml contro l'Ambrogino ai carabinieri coinvolti nell'inseguimento in cui morì - Un'opera dedicata a Ramy Elgaml spunta davanti al Teatro dal Verme di Milano alla vigilia della consegna degli Ambrogini d'Oro, cerimonia in cui viene premiato anche il nucleo radiomobile dei carabini ... Secondo tg.la7.it
Ambrogino d'Oro 2025, il Comune di Milano ne assegna 42: Enrico Mentana e Jo Squillo tra i premiati - I giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, direttori rispettivamente del Tg La7 e del Sole 24 Ore, Jo Squillo, il poliziotto Christian Di Martino, accoltellato nel maggio del 2024 alla stazione ... Secondo leggo.it