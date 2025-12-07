Quest'anno il Comune di Milano ha deciso di riconoscere il valore del merito all' Arma dei Carabinieri, premiando il Nucleo Radiomobile con l' Ambrogino d'oro, " un corpo di polizia che ha una storia importante ". Così ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, consegnando la benemerenza e aggiungendo che " si può anche sbagliare nella vita, come tutti noi sbagliamo, però non bisogna dimenticare che alla fine mettersi sul fronte, metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità ". Nelle ore precedenti però, è montata la polemica per il premio al reparto del Radiomobile dei Carabinieri, coinvolto nell'inseguimento di Ramy Elgaml un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ambrogino d’Oro ai Carabinieri, spunta un manifesto dedicato a Ramy: è polemica