Ambrogino d' Oro 2025 il capogruppo dei Verdi alla premiazione con la maglietta di Ramy Elgaml
(LaPresse) Il capogruppo dei Verdi in consiglio comunale a Milano, Tommaso Gorini, ha indossato oggi al Teatro Dal Verme una maglietta con il volto di Ramy Elgaml, il ragazzo del quartiere Corvetto morto durante un inseguimento mentre cercava di sfuggire a una pattuglia dei carabinieri. “La scelta nasce dal fatto che c’è stata una commemorazione per Ramy al Corvetto – ha spiegato Gorini – a cui abbiamo partecipato noi consiglieri comunali dei Verdi ed eravamo gli unici rappresentanti delle istituzioni presenti. Il fratello di Ramy in quella occasione ci ha regalato questa maglietta e oggi ho deciso di indossarla per continuare a raccontare questa storia e portarla anche agli Ambrogini”, ha dichiarato il capogruppo, precisando che “non si tratta di un gesto polemico per l’Ambrogino al nucleo radiomobile, noi non abbiamo strumentalizzato questo premio ma abbiamo solo voluto portare la storia di Ramy qui”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
