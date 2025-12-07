Ambrogino d’oro 2025 i benemeriti premiati sfilano al teatro Dal Verme

Milano, 7 dicembre 2025 – E’ in corso la cerimonia di premiazione dell’Ambrogino d’oro 2025 al Teatro Dal Verme. La medaglia d’oro quest’anno va a Enrico Mentana, direttore del Tg La 7, ma è da segnalare anche l’attestato alla cantante e presentatrice tv Jo Squillo e al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Milano (candidatura della Lega in solidarietà ai militari finiti sotto inchiesta per il caso Ramy), e la medaglia d’oro al Fai (Fondo Ambiente Italiano), premiato per il costante impegno nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del Belpaese. I riconoscimenti alla memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

